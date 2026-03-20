SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil da Bahia prendeu nesta quinta-feira (19) um homem suspeito de envolvimento no desaparecimento e morte da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, 14, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador.

Também nesta quinta, um corpo com características semelhantes às da vítima foi encontrado em um terreno baldio no bairro Cassange, na periferia da capital baiana. O uniforme escolar e o relógio da vítima estavam em uma sacola ao lado do corpo. Laudo pericial vai confirmar ou não a identificação.

Thamiris foi vista pela última vez no dia 12 de março, após sair da escola. A mochila da adolescente foi encontrada no mesmo dia em uma rua da região onde ela estudava, no bairro Itinga, um dos mais populosos de Lauro de Freitas.

O desaparecimento mobiliza familiares, amigos e vizinhos da adolescente. Nesta quinta, um grupo de pessoas fez uma manifestação na avenida Paralela, em Salvador, para cobrar respostas sobre o caso.

A polícia investiga a possibilidade de Thamiris ter sido assassinada a mando de um traficante preso por violência doméstica.

Segundo o delegado Moisés Damasceno, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, o suspeito teria encomendado a morte por acreditar que foi denunciado pela jovem.

Ela teria sido chamada por criminosos para uma conversa onde as ligações de seu telefone celular foram verificadas. Imagens de câmeras de segurança mostram a chegada de Thamiris ao local onde eles estavam. Não há registros da saída.

"Eles teriam decretado a morte dela. Ninguém sabe se o crime aconteceu ali mesmo ou se a levaram para outro local", disse o policial à imprensa.

Outros suspeitos de participar da emboscada são procurados. Moradores de Lauro de Freitas destruíram parte da casa do homem preso nesta quinta. Uma multidão acompanhou a ação policial, com ameaças de morte contra o preso. Ele era vizinho da adolescente.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), lamentou a morte da adolescente e disse que acompanha as investigações.

"Determinei prioridade ao caso junto à Secretaria da Segurança Pública. Infelizmente, tivemos esse desfecho lamentável", afirmou. "Solidarizo-me com a família e os amigos, como pessoa que também sente essa perda, e reafirmo, como governador, o meu compromisso com a elucidação dos fatos".