SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O futuro motorista que fez as aulas para tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na cidade onde mora, poderá fazer o exame prático em outro município. A novidade faz parte de algumas mudanças promovidas neste mês pelo Detran (Departamento de Trânsito) no estado de São Paulo.

Segundo o órgão, o agendamento do exame poderá ser feito em outro município no caso de falta de vagas no original.

Se o candidato tiver feito as aulas por meio de autoescola, a instituição deverá disponibilizar veículo para realização do exame na outra cidade -desde o fim do ano passado, motoristas podem contratar instrutores particulares e usarem o próprio carro, inclusive com câmbio automático.

Outra mudança é que será possível fazer a prova de direção de duas categorias diferentes no mesmo dia: carro e moto, por exemplo -segundo o Detran, até então isso não estava sendo permitido.

A partir de agora, pessoas com deficiência passam a contar com o apoio de tablet para registro de resultados da Junta Médica Especial e da prova.

"O uso do tablet, pelo acesso direto ao sistema do Detran-SP, torna o processo mais rápido e eficaz" diz o órgão de trânsito.

Também foram adequados em São Paulo neste mês novos critérios para exames práticos de direção estabelecidos por uma resolução do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) do fim do ano passado.

A prova prática não tem mais faltas eliminatórias automáticas. Agora, o candidato terá pontos somados para cada conduta que corresponder a uma infração de trânsito.

Para ser aprovado, não pode ultrapassar o limite de dez pontos, de acordo com os seguintes pesos:

- 1: infração leve

- 2: infração média

- 4: infração grave

- 6: infração gravíssima

"Na prática, as condutas observadas durante o exame passam a ser registradas como infrações de trânsito, o que aproxima a avaliação da realidade da circulação nas vias", diz o Detran.

As questões utilizadas nos exames teóricos de habilitação também foram atualizadas, passando a adotar o Banco Nacional de Questões, elaborado pela Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito).

Ao todo são 1.500 questões e, independentemente do estado onde o candidato fizer a prova, elas são as mesmas.

Devido à prova ter 30 perguntas e um mínimo de acerto de 20, a distribuição das questões é randômica.

Além das novas regras, em janeiro, as provas de baliza foram retiradas dos exames práticos para quem vai tirar a CNH.

O fim da baliza é previsto na resolução do Contran de dezembro do ano passado e é obrigatória para todo o país

Sem a prova, na qual o motorista estaciona o veículo, o exame passa a concentrar a avaliação na etapa de circulação, diz o Detran.

O trajeto do exame prático permanece conforme o modelo atual, contemplando, entre outros aspectos, as conversões à direita e à esquerda, o uso correto de seta, a realização do procedimento de "parada" em local permitido, bem como a condução segura e responsável no trânsito.

Com a retirada do exame da baliza, duas das dez faltas eliminatórias que existiam no sistema anterior foram excluídas.a delas era não colocar o veículo na área balizada, em no máximo, três tentativas e no tempo estabelecido.

A outra, avançar sobre o balizamento demarcado no estacionamento do veículo na vaga.

Em dezembro do ano passado, o governo federal anunciou uma série de medidas para facilitar o acesso à carteira de habilitação.

Motoristas que não somarem pronpontos em seus prontuários multas de trânsito, durante os últimos 12 meses, renovarão a CNH automaticamente. A medida não vale para quem tem a partir de 70 anos de idade.