SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 33 anos foi encontrado morto em um apartamento na região da Liberdade, no centro de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (20). A principal suspeita é que ele tenha sido vítima de latrocínio.

Policiais militares chegaram por volta das 3h ao imóvel, na rua Oscar Cintra Gordinho, próximo à baixada do Glicério.

Eles foram acionados via rádio após uma comunicação de desaparecimento feita por uma pessoa que conhecia a vítima e estranhou seu sumiço repentino.

O apartamento estava revirado e o corpo foi encontrado com sinais de violência. Ele foi identificado como Rafael Pereira.

A reportagem apurou que, em agosto do ano passado, ele registrou uma microempresa de serviços de "estética e outros serviços de beleza" no endereço onde foi encontrado morto.

A perícia e o IML (Instituto Médico Legal) foram acionados, e o caso foi registrado como latrocínio no 8° Distrito Policial, do Brás.

"Diligências estão em andamento visando o esclarecimento dos fatos", disse a Secretaria de Segurança Pública, em nota.