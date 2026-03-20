SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um suspeito que fugia da Polícia Militar na região de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, invadiu as dependências do colégio Santa Cruz na manhã desta sexta-feira (20) e acabou preso momentos depois.

Ele teria praticado um assalto em local próximo e tentava escapar da prisão. O suspeito pulou o muro e foi contido pelos seguranças da instituição, segundo a direção. Agentes da corporação o detiveram na sequência e o levaram para a delegacia.

O incidente causou preocupação entre pais e estudantes do Santa Cruz, instituição particular tradicional de ensino na capital paulista. Os responsáveis foram comunicados da ocorrência momentos após a prisão do suspeito.

As aulas seguiram normalmente, mas uma das saídas da escola foi temporariamente fechada.