SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um suspeito de uma tentativa de roubo que fugia da polícia invadiu o Colégio Santa Cruz, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (20), durante o horário de aulas.

Homem invadiu a escola por um dos portões, na avenida Arruda Botelho, informou o Santa Cruz. Ele foi imobilizado por seguranças do colégio e detido por policiais militares.

Suspeito teria praticado furtos a residências na região da Vila Madalena, também na zona oeste. Ele é apontado como integrante de uma quadrilha especializada em invasões a residências e roubo de joias.

Durante a fuga, os suspeitos bateram o carro em que estavam e um deles fugiu correndo. Ele e outros dois indivíduos foram detidos, além de um carro com placa clonada e objetos que seriam frutos de roubos. O caso é investigado pelo 14º Distrito Policial.

A direção do colégio Santa Cruz informou aos pais sobre o ocorrido. Não houve prejuízo ao transcorrer das aulas e ninguém ficou ferido.

Uma das portarias da escola foi temporariamente desativada. As atividades escolares foram mantidas.

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