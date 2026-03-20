SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um adolescente de 16 anos ficou ferido após ser atingido no pescoço por um objeto cortante ainda não identificado em uma escola de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

Um jovem de 17 anos teria atacado a vítima na sala de aula onde estudavam. De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 21h40 de ontem no Colégio Estadual Daniel Rocha, no bairro Atuba.

O ataque teria sido repentino. Segundo informações da RPC, aliada da TV Globo no Paraná, a professora escrevia na lousa quando foi surpreendida pela movimentação e por um dos alunos sangrando intensamente.

O aluno foi socorrido por uma ambulância. Ele foi levado ao Hospital Evangélico Mackenzie, com quem o UOL entrou em contato para saber o estado de saúde dele. Não houve retorno até o momento.

Agressor fugiu após o crime, mas foi encontrado. A PM informou que ele foi apreendido em sua casa ainda na mesma noite e encaminhado à Delegacia de Pinhais.

A causa da agressão está sendo apurada pelas autoridades. O Núcleo Regional de Educação da Área Metropolitana Norte disse em nota que vai intensificar o acolhimento da comunidade escolar, inclusive com acompanhamento de psicóloga da rede.

Devido a um feriado na cidade, não há aulas nas escolas hoje.