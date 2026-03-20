SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unesp (Universidade Estadual Paulista) divulgou o calendário dos processos seletivos para ingresso no meio do ano de 2026. As inscrições para o Vestibular Meio de Ano serão abertas em 13 de abril e seguem até 5 de maio. Já a seleção via Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) terá inscrições de 25 de maio a 25 de junho.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação Vunesp. O Manual do Candidato, com regras e orientações, será publicado nos próximos dias.

O vestibular reúne vagas para as engenharias agronômica, civil, elétrica e mecânica, no campus de Ilha Solteira. A universidade também estreia o curso de língua e cultura chinesas, em Assis. A graduação prevê a possibilidade de até 20 alunos cursarem os dois últimos anos na Universidade de Hubei, em Wuhan, com direito a duplo diploma.

Ao todo, a Unesp oferece 200 vagas para os processos seletivos do meio do ano. São 180 pelo vestibular e 20 destinadas a candidatos que utilizarem a nota do Enem de 2024 e/ou 2025. Não há restrição para participação simultânea nas duas formas de ingresso.

O vestibular tradicional será realizado em duas fases. A primeira etapa, com 90 questões objetivas, está marcada para 24 de maio. Os candidatos aprovados seguem para a segunda fase, com 36 questões discursivas e uma redação, aplicada em 20 e 21 de junho.

Metade das vagas é reservada a estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas. Dentro desse grupo, 35% são destinadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Atualmente, alunos de escolas públicas representam cerca de 55% das matrículas da universidade.

O resultado final das duas modalidades será divulgado em 13 de julho. As matrículas ocorrerão de forma virtual, em oito chamadas, entre 13 de julho e 6 de agosto.

CALENDÁRIO DO VESTIBULAR

Inscrições (vestibular): 13 de abril a 5 de maio

Inscrições (via Enem): 25 de maio a 25 de junho

1ª fase: 24 de maio

2ª fase: 20 e 21 de junho

Resultado final: 13 de julho

Matrículas: 13 de julho a 6 de agosto