RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma bomba artesanal explodiu nesta sexta-feira (20) na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro, deixando oito pessoas feridas, duas delas em estado grave. O artefato era composto por itens como pólvora, fragmentos de vidro e pregos, além de pedal de bicicleta.

Cinco vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, enquanto outras três foram levadas para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Não havia informações detalhadas sobre o estado de saúde dos feridos.

Em fotos que circulam nas redes sociais, os feridos aparecem com uniforme da empresa de ônibus Paranapuan, com torniquetes improvisados nas pernas e ferimentos no rosto. A reportagem entrou em contato com a Paranapuan, que confirmou que há funcionários feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Parada de Lucas foram acionadas por volta das 13h para atender a ocorrência.

A PM diz que a explosão ocorreu após o motorista de um ônibus da Paranapuan abrir uma mochila que havia sido deixada em um ponto final de ônibus, próximo à Base de Fuzileiros Navais. Ao manusear um dos objetos dentro da bolsa, houve uma detonação acidental.

As oito vítimas sofreram ferimentos, principalmente nos membros inferiores, sendo seis delas motoristas de ônibus, conforme informou o Rio Ônibus. A suspeita é de que a mochila tenha sido abandonada por um dependente químico.

O Esquadrão Antibombas da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) foi acionado, e a área foi isolada para segurança. A 37ª Delegacia de Polícia (Ilha do Governador) registrou o caso.