A cerimônia de estreia reuniu autoridades municipais, estaduais e federais na cidade de Mossoró. Entre os presentes estavam o gerente de Expansão e Tecnologias de Rede da EBC, David Morais; a reitora da UERN, Cicília Maia; o conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e presidente do Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired), Octávio Pieranti; o diretor executivo do Instituto Cultne, Acácio Jacinto; além de representantes de setores da comunicação, classe política e comunidade acadêmica.

Na ocasião, o gerente da EBC David Morais lembrou que o momento significa um avanço concreto na estratégia de expansão da RNCP, voltada à ampliação da cobertura, interiorização do sinal e ao fortalecimento da comunicação pública como política de Estado.

A televisão pública brasileira, estruturada a partir de 2007 com a criação da EBC, vem consolidando um modelo baseado na cooperação com emissoras parceiras, especialmente as universidades públicas, que desempenham papel central na produção de conteúdo qualificado, diverso e com identidade regional, afirmou.

Para a reitora Cicília Maia, o sinal aberto da UERN TV representa um novo passo na democratização da informação e do conteúdo acadêmico para toda a comunidade. É muita emoção, muita história e muitos desafios superados que chegamos a esse momento hoje. O sinal aberto abrangerá um raio de 40 quilômetros. O que produzimos na UERN terá um maior alcance, com programas e produções que mostram a expertise dos pesquisadores, as nossas ações de ensino e extensão, declarou.

A iniciativa marca um novo capítulo na trajetória da TV universitária, criada em setembro de 2014. A emissora, que até então operava pela internet e pela TV a cabo, agora amplia o alcance e passa a operar como canal aberto. A UERN TV transmitirá a programação da TV Brasil, além de mostrar a identidade e as expressões culturais do estado em programas de entretenimento e telejornais produzidos localmente.

Para operar em canal aberto, a UERN TV contou com investimento federal de R$ 122.500,00 por meio do programa Brasil Digital, coordenado pelo Ministério das Comunicações. Foi necessário também garantir uma estrutura técnica mais robusta. Para isso, a instituição investiu aproximadamente R$ 1 milhão na aquisição de equipamentos para a central técnica, estrutura de estúdio e sistema de transmissão.

Em sua fala, Octávio Pieranti enfatizou que o sinal aberto é um ato de liberdade e resistência. Ele representa geração de emprego, ampliação do debate público, maior alcance das ações de ensino, pesquisa e extensão da universidade, e uma comunicação de qualidade, destacou.

Com a inauguração, a UERN TV reforça o compromisso com a difusão de valores públicos, informação de qualidade e conteúdos educativos. A expectativa é que esse novo momento consolide ainda mais a emissora como referência regional em comunicação universitária e pública, aproximando a produção acadêmica da sociedade e ampliando o acesso da população potiguar a conteúdos culturais e educativos. A estimativa é que o sinal chegue a mais de 250 mil moradores de Mossoró. A cidade ainda receberá os sinais da Rede Legislativa, disponíveis no canal 10.

Multiprogramação

20.1 UERN TV/TV Brasil

20.2 Canal Gov

20.3 Canal Educação

20.4 Canal Saúde

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