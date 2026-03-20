SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Muita gente se confunde na hora de escrever 'haja' e 'aja', duas palavras que têm o mesmo som, mas significados e origens diferentes.

'Haja', com H, é uma forma do verbo haver e aparece no presente do subjuntivo ou no imperativo afirmativo. O verbo 'haver' pode indicar existência, possibilidade ou necessidade, e por isso é comum em frases como 'Espero que haja amor no mundo' e 'Haja paciência com ele'.

'Aja', sem H, vem do verbo agir e também pode ser usado no presente do subjuntivo e no imperativo afirmativo. Nesse caso, a palavra se refere a ação ou comportamento, como em 'Aja de acordo com os seus princípios' e 'É fundamental que ela aja com responsabilidade'.

As duas palavras são homófonas, ou seja, têm o mesmo som, mas grafia e significados diferentes. Essa semelhança ajuda a explicar por que a dúvida é tão frequente, principalmente porque o H não é pronunciado no começo de muitas palavras em português.

'Hajar' não existe na língua portuguesa, e esse é um erro comum quando a pessoa tenta criar um infinitivo para 'haja'. A forma do verbo 'haver' que aparece em construções como futuro do subjuntivo é 'houver', e a expressão correta é 'Haja o que houver', não 'Haja o que hajar'.

O uso de 'haja' costuma aparecer em sentidos como existência e intensidade. Exemplos incluem frases como 'Espero que haja soluções para todos os problemas' e 'Haja coragem para enfrentar esse desafio!'.

'Aja' é a escolha certa quando a frase fala de atitude, conduta ou decisão de alguém. Entre os exemplos estão 'Espero que você aja com sabedoria diante da situação' e 'Aja sempre com honestidade'.