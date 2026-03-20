CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um advogado de 36 anos foi preso sob suspeita de matar a esposa com um tiro na cabeça nesta quarta-feira (18) em São Lourenço do Oeste, a cerca de 100 km de Chapecó, em Santa Catarina. De acordo com a Polícia Civil, ele confessou o crime.

A reportagem não conseguiu identificar o responsável pela defesa suspeito nesta sexta-feira (20).

Sergio Fabian Schneider vivia com Sara Bianca Moyses Fabian Schneider, 29, com quem tem uma filha de quatro anos. Ela administrava uma loja de roupas.

A Polícia Civil começou a investigar o caso após Fabian se apresentar espontaneamente em uma unidade policial para confessar o crime. De acordo com a apuração, o feminicídio ocorreu por volta das 12h dentro do quarto da residência do casal.

Elementos colhidos na fase preliminar indicam que "a motivação estaria relacionada a um desentendimento ocorrido momentos antes, após a vítima manifestar o desejo de se mudar para o estado do Paraná com a filha do casal".

Imediatamente após o crime, o suspeito teria tentado justificar o barulho do disparo da arma de fogo para parentes que estavam na casa, no andar inferior. Ele disse que o som tinha sido de um móvel que caiu acidentalmente no quarto.

A polícia acrescentou que o investigado coordenou a retirada da filha da cena do crime, "providenciando seu acolhimento em local seguro antes de se dirigir à unidade policial".

"Tais elementos, corroborados pelos levantamentos realizados pelas equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica no local, permitiram a rápida reconstrução da dinâmica e a preservação das evidências técnicas necessárias", disseram os investigadores.

Segundo a Polícia Civil, a cidade do oeste catarinense não registrava um caso de feminicídio desde 2015. O município tem quase 25 mil habitantes.

Em 2025, o estado de Santa Catarina registrou um total de 52 feminicídios, de acordo com levantamento divulgado em 8 de março pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.