SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Toffoli pressionado no STF, Trump ataca a OTAN e a chama de 'covarde' e outras notícias do dia na Folha para começar o seu dia (21).

STF

Elos com Vorcaro pressionam Toffoli no STF; entenda suspeitas. Ministro foi sócio de fundo ligado a operador financeiro de dono do Master.

Congresso Nacional

Proposta que barra militares da ativa em cargos públicos emperra no Congresso. PEC que regulamenta participação de fardados na máquina pública foi apresentada em 2021. Texto está parado na CCJ após pareceres divergentes entre relatores de esquerda e direita.

Eleições 2026

Datafolha: Desânimo, insegurança e medo do futuro dominam humor pré-eleitoral. Sentimentos negativos são mais intensos entre quem desaprova governo Lula. Pesquisa indica que polarização política atravessa o humor dos brasileiros

Mundo

Cuba diz que saída de Díaz-Canel do poder não será negociada. Exigência americana foi revelada por imprensa do país; Rubio também negou planos para destituir líder. Havana reconheceu que mantém diálogo com Washington para por fim a bloqueio de petróleo.

EUA

Trump chama Otan de covarde e de tigre de papel por falta de apoio na guerra. Depois de dizer que não precisava de ajuda, americano cobra apoio para reabrir estreito de Hormuz. Presidente dos EUA diz que 'não quer um cessar-fogo' com o Irã porque 'está obliterando o outro lado'.

Economia

Tesouro recomprou títulos para evitar problemas em série com fundos de investimento. Sem leilões, técnicos dizem que cenário pós-Copom seria catastrófico, já que petróleo encostou em US$ 120. Economistas alertam que o governo não pode exagerar na dose para não gastar munição.

Economia

CEO de gigante de shoppings diz que fim da escala 6x1 será ruim para o Brasil: 'Pessoas vão receber menos'. Eduardo Peres, da Multiplan, afirma que medida poderá resultar em queda na média salarial. Administradora investiu mais de R$ 400 milhões para ampliação do MorumbiShopping.

Chuck Norris

Morre Chuck Norris, grande símbolo dos filmes de ação dos anos 1980, aos 86. Artista estrelou clássicos como 'Braddock - O Super Comando'. Ele morreu após ser internado no Havaí, nesta quinta-feira.

Tênis

Fonseca cai diante de Alcaraz e perde chance de se juntar a Guga e Saretta. Brasileiro perde para o espanhol e acaba eliminado na segunda rodada do Master 1000 de Miami. Até hoje, somente dois tenistas do Brasil conseguiram superar um líder do ranking da ATP.

Saúde

Mulheres de 40 a 49 anos lideram compra de canetas emagrecedoras no país. Dado é de janeiro de 2026 e provém de sistema de remédios controlados da Anvisa. Queda da patente do Ozempic e do Wegovy nesta sexta-feira (20) deve reduzir o preço do medicamento.