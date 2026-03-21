Uma operação de combate ao desmatamento ilegal identificou 1.468,76 hectares de áreas degradadas em Minas Gerais, o equivalente a cerca de 1.400 campos de futebol. As irregularidades foram constatadas em fiscalizações realizadas entre os dias 9 e 19 de março, em uma ação que mobilizou Ministérios Públicos, órgãos ambientais e forças policiais de nove estados: Minas Gerais, Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. No território mineiro, a operação Caatinga Resiste atuou principalmente nos municípios de Gameleiras e Jaíba, no Norte do estado.

Durante a ação, foram vistoriadas 46 áreas rurais, incluindo fazendas e pastagens. Como resultado, foram aplicadas multas que ultrapassam R$20 milhões. Além disso, uma pessoa foi presa, e houve apreensão de uma arma de fogo, cerca de 2 mil metros cúbicos de lenha, equivalente a aproximadamente 50 carretas, e 19 metros cúbicos de carvão.

As fiscalizações também identificaram supressão de vegetação nativa sem autorização e outras irregularidades ambientais. Parte das áreas foi embargada.

A operação fez parte de uma força-tarefa realizada em nove estados do país e que, ao todo, identificou mais de 10 mil hectares de desmatamento ilegal no bioma Caatinga. Em Minas Gerais, as ações foram concentradas no Norte do estado, região inserida nesse bioma.

Os casos seguem em apuração, e medidas judiciais podem ser adotadas para responsabilizar os envolvidos e reparar os danos ambientais.

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