SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os institutos de meteorologia preveem um sábado (21) com predomínio de sol, elevação das temperaturas e sem previsão de chuva na região metropolitana de São Paulo.

Com o deslocamento das instabilidades do clima mais para o norte, todo o estado paulista deve ter os próximos dias ensolarados, com temperaturas superando os 30°C em muitos municípios.

Na capital paulista, por exemplo, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê que os termômetros devem começar o dia na casa dos 16°C, mas a temperatura deve se elevar até a máxima de 31°C à tarde. Não há previsão de chuva.

Em alguns locais do interior, no entanto, existe a possibilidade de precipitação, embora em pequeno volume. A Climatempo cita o norte e a região central com chance de chuva fraca a moderada, enquanto o tempo fica mais firme no sul e litoral.

Na Baixada Santista, as temperaturas mínimas devem variar por volta dos 18°C ou 19°C e as máximas, entre 27°C e 29°C.

Em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, a tendência é que as manhãs fiquem mais frias, com os termômetros marcando 14°C neste sábado. À tarde, porém, a máxima pode chegar aos 30°C, provocando uma grande amplitude térmica.

Nas regiões central, norte e oeste do estado, o calor deve ser mais forte, principalmente, em Campinas, Sorocaba e Bauru, onde a máxima prevista para este sábado é entre 32°C e 33°C.

Nos outros estados, a Climatempo indica que a influência marítima, um cavado e o fluxo de umidade favorecem pancadas de chuva no Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e em áreas de Minas Gerais, com intensidade moderada a forte e risco de temporais, principalmente no norte capixaba e em áreas centrais e leste mineiras.

Não por acaso, toda essa faixa, além de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, interior da Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e Amapá estão sob alerta laranja, de perigo, para chuvas intensas até meia-noite deste sábado, com chuva entre 30 mm e 60 mm por hora ou entre 50 mm e 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h, o que provoca risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A região Sul também está em alerta laranja, principalmente, no interior do Rio Grande do Sul. A Climatempo prevê que o tempo deve começar mais firme em grande parte da região, com chuva fraca no litoral do Paraná e de Santa Catarina.

Ao longo do dia, porém, uma frente fria avança pelo interior gaúcho, provocando pancadas de chuva moderadas a fortes, que se espalham pelo estado, com risco de temporais, trovoadas, rajadas de vento de até 90 km/h e possibilidade de granizo, especialmente no centro-sul e sudoeste gaúcho, onde há risco de acumulados elevados.

No oeste de Santa Catarina e do Paraná, a combinação de calor, umidade e cavado favorece pancadas isoladas.