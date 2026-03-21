SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um casal foi preso em Riolândia (SP) sob suspeita de torturar a sobrinha de 12 anos, encontrada com ferimentos e sinais de desnutrição em uma fazenda.

Prisão ocorreu na noite de quinta-feira (19), após a menina ser localizada escondida na propriedade rural. A vítima tinha lesões pelo corpo e sinais de desnutrição, segundo a Polícia Civil.

Denúncia anônima chegou ao Conselho Tutelar na terça-feira (17) e apontava maus-tratos cometidos pelos tios. Ao ser procurada pelo órgão, a tia disse que a adolescente estaria na casa da avó, mas a avó negou essa versão aos conselheiros.

A reportagem busca contato da família para entender por que a adolescente ficava com a avó e com os tios. Em caso de manifestação, o texto será atualizado. A reportagem também busca a defesa dos presos.

Com a contradição, o Conselho Tutelar acionou a Polícia Militar e voltou à fazenda. No local, conselheiros e policiais encontraram a menina escondida e providenciaram o socorro.

Investigação indica que as agressões vinham ocorrendo havia pelo menos um ano e incluíam socos, chutes e golpes com objetos. A adolescente foi levada à Santa Casa para atendimento médico e depois encaminhada a um abrigo.

O que se sabe sobre a guarda da menina

A adolescente estava sob os cuidados dos tios porque o paradeiro da mãe é desconhecido, segundo apuração do G1. No registro de nascimento, não há informações sobre o pai.

Os dois foram presos temporariamente por suspeita de tortura, após mandado expedido pela Justiça. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.