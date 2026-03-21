SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governo de São Paulo autorizou a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 2,64 bilhões para a construção do Túnel Santos-Guarujá, primeira travessia imersa do Brasil, que ligará as duas cidades do litoral de São Paulo.

Governo autoriza crédito suplementar para o túnel Santos-Guarujá. A liberação da verba foi publicada em edição do Diário Oficial do Estado. O Decreto nº 70.472/2026 faz parte do planejamento para a obra. O governo afirma que o projeto tem o objetivo de "ampliar a capacidade logística e econômica do Estado de São Paulo".

Projeto será estruturado a partir de uma PPI (Parceria Público-Privada). A construção envolve a união do Governo de São Paulo, do governo federal e da iniciativa privada. O grupo Mota-Engil, vencedor do leilão realizado em setembro do ano passado, será responsável pela construção, operação e manutenção do túnel.

Autoridade Portuária de Santos diz ter igual montante para arcar com a obra. O órgão vinculado ao Ministério de Portos e Aeroportos comprovou ter o total de R$ 2,64 bilhões em caixa no último dia 19, totalizando R$ 5,3 bilhões em verbas públicas injetadas para o projeto aguardado há mais de 100 anos.

Valor total do projeto é estimado em R$ 7 bilhões. O valor de R$ 1,8 bilhão restante para a obra será de responsabilidade do Grupo Mota-Engil, que venceu o leilão com desconto de 0,5% sobre a contraprestação pública máxima anual de R$ 438,3 milhões. A outra participante do certame era a espanhola Acciona Concesiones, que acabou derrotada.

Como será o projeto

Túnel entre Santos e Guarujá terá 1,5 km de extensão. O projeto destaca que a obra terá 870 metros imersos, com módulos de concreto pré-moldados instalados no leito do canal portuário, uma técnica já consagrada em países da Europa e da Ásia.

Modelo representará o primeiro túnel imerso no Brasil. Após a conclusão da obra, o tempo do trajeto para poucos minutos. Hoje, o tempo da travessia realizada por balsas ou rodovias varia de 18 a 60 minutos. É estimado que a construção beneficiará mais de 2 milhões de pessoas.

Conclusão do projeto está prevista para 2031. O início da produção dos módulos de concreto está previsto para 2027, com montagem até 2030. O contrato firmado com a Mota-Engil tem duração de 30 anos e inclui operação e manutenção da infraestrutura do túnel.

Licença ambiental já foi concedida pela Cetesb. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo analisou impactos sobre manguezais, fauna, flora, ruído e desapropriações, e estabeleceu condicionantes para a próxima etapa do licenciamento.