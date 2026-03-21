RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um grupo de ao menos oito pessoas agrediu a pauladas e barras de ferro na madrugada deste sábado (21) uma capivara que circulava no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro.

Imagens de câmeras de segurança mostram o grupo cercando o animal em uma rua da região até um deles acertar um golpe. Outros se aproximam para participar da agressão.

No início da tarde deste sábado, a polícia prendeu seis homens e apreendeu dois adolescentes sob suspeita de envolvimento no caso.

A capivara foi vista cambaleando pelas ruas da Ilha do Governador pela manhã.

Ela foi resgatada na manhã deste sábado por agentes das secretarias municipais de Meio Ambiente e de Proteção e Defesa dos Animais e levada para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, em Vargem Pequena (zona sudoeste).

De acordo com a Polícia Civil, os seis adultos responderão por maus-tratos, associação criminosa e corrupção de menores. Os adolescentes responderão por atos infracionais análogos aos mesmos crimes.

"Verificamos que o animal estava no local sem oferecer qualquer risco a terceiros, e ainda assim foi deliberadamente atacado", disse o delegado Felipe Santoro, da 37ª DP (Ilha do Governador).

A polícia também apreendeu paus com pregos na região, que podem ter sido usados no crime.