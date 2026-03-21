SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu após ser arrastada por uma enxurrada durante o forte temporal que atingiu Belo Horizonte no fim da tarde deste sábado (21).

O corpo foi encontrado durante buscas feitas pelos bombeiros. A vítima, de 45 anos, foi localizada no bairro Horto Florestal, na região leste da capital mineira, após equipes serem acionadas para atender uma ocorrência de alagamento.

A mulher teria sido levada pela força da água durante a chuva intensa. Segundo os militares, o corpo ficou preso em meio a lixo acumulado e foi encontrado nas proximidades de um bueiro.

Equipes do Samu e da Polícia Militar também foram mobilizadas para a ocorrência. O atendimento foi feito por uma unidade de suporte avançado, mas a vítima já estava sem vida quando foi localizada.

Os bombeiros registraram dezenas de ocorrências relacionadas à chuva na cidade. Desde as 17h, foram 44 chamados para quedas de árvores, sendo 26 em vias públicas, nove sobre veículos e nove atingindo residências.