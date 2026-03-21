SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa em flagrante ontem à noite, suspeita de furtar dez celulares durante o festival Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo.

A mulher de 35 anos carregava os dez celulares e uma máquina fotográfica, também furtada, nas roupas íntimas e nas calças. Ela foi encontrada após uma vítima rastrear a localização de seu aparelho.

Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública), uma mulher passou a localização de onde seu celular estava para policiais, que foram até o local. O celular foi encontrado na avenida Rio Bonito, no bairro Socorro, também na zona sul.

Suspeita acabou detida em flagrante por furto. Ela disse aos policiais que estava guardando os aparelhos para um casal -que ainda não foi identificado.

A polícia pediu a prisão preventiva da mulher. A medida, segundo as autoridades, foi necessária em razão dos antecedentes criminais dela.

A ocorrência foi registrada como furto pela 1ª Delegacia de Atendimento ao Turista. A mulher não teve sua identidade divulgada, portanto, a reportagem não conseguiu localizar sua defesa.

A Delegacia de Atendimento ao Turista conta com uma unidade móvel no autódromo de Interlagos. Em caso de furto, importunação sexual e outras ocorrências, há a possibilidade de acionar a polícia no próprio local. O festival também ocorre hoje e amanhã.