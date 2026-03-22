SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dívidas consomem 29% da renda das famílias, recorde em 20 anos, possível delação de Daniel Vorcaro põe Brasília em alerta e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (22).

Economia

Famílias comprometem 29% da renda com dívidas, maior patamar em 20 anos. Números ligam sinal de alerta em bancos e varejistas e podem mexer com percepção do cenário econômico em ano de eleição.

Banco Master

Delação de Vorcaro põe classe política e STF sob pressão em ano eleitoral. Ex-dono do Master negocia com PF e PGR entregar informações contra integrantes dos 3 Poderes.

Eleições 2026

Michelle lança bancada de aliadas para o Senado e trabalha pelo apoio de Bolsonaro e do PL. Mulheres apoiadas por Michelle também devem disputar governo no Amazonas e Distrito Federal.

Juca de Oliveira (1935 - 2026)

Morre Juca de Oliveira, um dos maiores nomes das artes cênicas brasileiras, aos 91. Trajetória de ator no teatro foi marcada pelo forte viés político. Fez ainda dezenas de novelas e seriados desde os anos 1970.

Juca de Oliveira (1935 - 2026)

Velório reúne artistas da velha guarda. Cerimônia aconteceu na Bela Vista, no centro de São Paulo. Ator, morto aos 91, tratava pneumonia e problema cardíaco.

Guerra no Irã

Ações de Israel no Líbano vão levar à guerra civil, diz especialista. Para Yezid Sayigh, intelectual palestino radicado em Beirute, Tel Aviv quer que governo libanês entre em guerra com Hezbollah.

China

Cientistas de elite voltam à China após décadas construindo carreira nos EUA. Investimentos em pesquisa e infraestrutura faz nomes de peso retornarem ao país. Mais oportunidades e liberdade para atuar estão entre os motivos apontados pelos estudiosos.

Guerra no Irã

Trump agora dá ultimato para Irã reabrir o estreito de Hormuz. Americano, que havia dito que poderia desacelerar a guerra, quer via marítima liberada em 48 horas.

Eleições 2026

Indecisos narram sequência de apostas e decepções com líderes de esquerda e direita. Eleitores sem candidato relatam desilusão e campos vazios de propostas. Folha selecionou 10 indecisos e vai acompanhá-los até o primeiro turno.

Polícia Federal

Contador fica preso por ordem de Moraes após vazamento de dados de parentes do ministro do STF. Advogado critica violação de prerrogativas; homem preso há mais de uma semana confessou e indicou destino de dados.

Lollapalooza

Jorginho, do Flamengo, acusa Chappel Roan de estrelismo: 'Sem fãs você não é ninguém'. Meio-campo ítalo brasileiro relatou situação que aconteceu com sua enteada de 11 anos. Assessoria da cantora não se pronunciou.

Estados Unidos

Morre ex-diretor do FBI que liderou investigação sobre influência russa na campanha de Trump. Embora tenha conseguido a prisão de parceiros do presidente, ele não chegou a denunciar o próprio Donald Trump.

Caso Henry

Pai de Henry Borel relata tentativas de intimidação às vésperas de julgamento no Rio. Advogados afirmam que campanha comprometeria a imparcialidade do tribunal. Assistência de acusação vê tentativa de adiar julgamento; Justiça ainda vai analisar pedido.

varejo

Pão de Açúcar não convence fornecedores e falta produto em loja. GPA diz que mantém relação próxima com parceiros, não atrasa pagamento e faz ajustes pontuais. Parte das empresas reduziu volume vendido ou deixou de atender a rede desde a recuperação extrajudicial.

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