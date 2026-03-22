SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo deve registrar muito calor neste domingo (22), segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura.

Apesar da presença de nuvens pela manhã, o sol aparece forte ao longo do dia e favorece a elevação das temperaturas, com máxima em torno de 28°C e sensação de tempo abafado. Não há previsão de chuva.

Na segunda-feira (23), o padrão se mantém, com muita nebulosidade e calor um pouco mais intenso, podendo chegar aos 29°C durante a tarde.

Para a terça (24) e a quarta-feira (25), a tendência é de continuidade do calor moderado, com máximas próximas dos 29°C, além de variação de nuvens e baixos índices de chuva.

De acordo com o CGE, a entrada de umidade vinda do oceano mantém o céu com muitas nuvens, mas não impede a elevação das temperaturas, típica do fim de março. A previsão indica manutenção desse cenário nos próximos dias, sem mudanças bruscas nas condições do tempo na capital.

Primeiro grande frio do outono só deve chegar a SP na segunda quinzena de maio

Vai dar praia?

No litoral paulista, o cenário também deve ser de tempo firme e calor neste domingo e na segunda, sem indicação de chuva, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Na Baixada Santista, cidades como Guarujá e Santos devem ter predomínio de sol entre poucas nuvens, com temperaturas elevadas para o período. As máximas devem chegar aos 29°C no domingo e até 30°C na segunda-feira, com sensação de abafamento típica da combinação entre calor e umidade.

No litoral sul, municípios como Itanhaém e Peruíbe devem seguir padrão semelhante, com céu parcialmente nublado, períodos de sol e ausência de chuva, além de temperaturas próximas dos 28°C a 29°C nos dois dias.

Já no litoral norte, em cidades como Ubatuba e São Sebastião, o tempo também deve permanecer estável, com variação de nuvens e aberturas de sol, sem previsão de precipitação. As máximas devem ficar um pouco mais amenas, entre 26°C e 28°C, influenciadas pela maior presença de umidade marítima.

Cidade Domingo (22) Segunda (23)

São Paulo 28°C, sol entre nuvens 29°C, sol entre nuvens

Santos 29°C, poucas nuvens 30°C, poucas nuvens

Guarujá 29°C, poucas nuvens 30°C, poucas nuvens

Itanhaém 28°C, sol entre nuvens 29°C, sol entre nuvens

Peruíbe 28°C, sol entre nuvens 29°C, sol entre nuvens

Ubatuba 26°C, variação de nuvens 28°C, variação de nuvens

São Sebastião 27°C, variação de nuvens 28°C, variação de nuvens