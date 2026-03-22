O atendimento é feito por equipes especializadas que oferecem orientações, solicita exames conforme os protocolos clínicos e, quando necessário, encaminha os pacientes para acompanhamento na Rede Municipal Especializada em Infecções Sexualmente Transmissíveis e Aids.
Segundo a SMS, em caso de diagnóstico positivo para sífilis, o tratamento é iniciado no próprio local. Para HIV, é possível iniciar a profilaxia pré e pós-exposição (PrEP e PEP), além de já receber a primeira terapia antirretroviral (TARV), quando indicada.
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