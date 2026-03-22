SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O soldado do Exército José Carlos Junior Carvalho Grachet, 18, morreu no sábado (21) depois de passar mal durante um treino de corrida, em Goiânia.

O militar sentiu-se mal durante o treinamento e foi imediatamente socorrido pela equipe de saúde do 1º Batalhão de Ações de Comandos. Após desmaiar, ele foi levado para um posto médico e, na sequência, transferido para a UTI de um hospital da região, mas não resistiu, informou o Exército.

Caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado e pelo Exército. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Goiás para questionar a causa da morte, mas não obteve retorno até a última atualização deste texto.

Sepultamento será na manhã deste domingo, em Aparecida de Goiânia, a cerca de 18 km da capital. A informação foi divulgada nas redes sociais por parentes e amigos do jovem.

Comando de Operações Especiais do Exército lamentou a morte. "Que Deus conforte a todos neste momento de consternação", escreveu em story no Instagram.