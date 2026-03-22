SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A PM (Polícia Militar) afastou o policial filmado chutando o rosto de uma mulher caída no chão em São Vicente, litoral paulista, na madrugada da última quinta-feira (19).

Afastamento do militar foi informado pela SSP (Secretaria da Segurança Pública). A retirada do profissional das atividades operacionais ocorreu após a instauração de um inquérito para apurar o caso.

SSP afirma que as câmeras operacionais portáteis dos policiais são analisadas. Em nota, a instituição afirma repudiar os excessos e desvios de conduta. "Constatada qualquer irregularidade, os responsáveis serão punidos", diz o texto.

Relembre o caso

Agressão do policial ocorreu na região central de São Vicente, após vizinhos ouvirem gritos. Eles chamaram a Polícia Militar para verificar a situação. Ao chegar ao local, os agentes encontraram a mulher em aparente surto no corredor do prédio. Um vídeo gravado no local mostra dois agentes tentando controlar a mulher, enquanto um deles pede papel para limpar a mão.

Chute aconteceu quando a mulher tentou agarrar a perna de uma policial feminina. Nas imagens, a mulher no chão tenta segurar a agente que passa ao seu lado, momento em que o outro PM chuta seu rosto.

A mulher gritou após o golpe e o chão do corredor ficou sujo de sangue. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) levou a vítima ao pronto-socorro Central de São Vicente com um ferimento na cabeça. Depois, foi transferida para o Hospital Humaitá.