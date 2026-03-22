SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar afastou do cargo um policial que foi filmado chutando o rosto de uma mulher em um prédio de São Vicente, no litoral de São Paulo, na madrugada da última quinta-feira (19). Os policiais foram acionados após moradores ouvirem gritos de uma mulher em um dos apartamentos, segundo uma testemunha.

Na tarde deste domingo (22), a polícia disse que decidiu pelo afastamento do agente.

Um vídeo mostra a mulher deitada no corredor do prédio. Ela tenta segurar o pé de uma policial, mas tem o rosto atingido pelo outro PM que atendia a ocorrência. Em seguida, a mulher aparece com o rosto ensanguentado.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que instaurou um IPM (Inquérito Policial Militar) para apurar o caso e que as imagens das câmeras corporais dos PMs serão analisadas.

Ainda segundo a secretaria, a mulher recebeu atendimento por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que a levou até um pronto-socorro. Depois, ela foi encaminhada para o Hospital Humaitá. A pasta não deu detalhes sobre o estado de saúde da mulher.

"A instituição repudia excessos, desvios de conduta e ressalta que, constatada qualquer irregularidade, os responsáveis serão punidos", declarou a SSP.