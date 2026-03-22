SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso na sexta-feira com 430 unidades de medicamentos ilegais, no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele estava viajando para Vitória, no Espírito Santo.

Polícia Federal prendeu passageiro com produtos ilegais. Entre os cerca de 430 itens apreendidos, havia medicamentos para emagrecimento, disfunção erétil e anabolizantes, cuja entrada no país depende de autorização dos órgãos competentes.

Homem é brasileiro e viajava até Vitória, no Espírito Santo. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu para prestar esclarecimentos, e pode responder pelo crime de contrabando.

Um dia antes, PF também tinha aprendido remédios de emagrecimento. Ação ocorreu na aduana da Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu. Homem foi preso em flagrante com diversos medicamentos emagrecedores, que estavam escondidos em um capacete e em compartimentos da motocicleta.