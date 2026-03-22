Os frequentadores da Praia do Arpoador, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, foram surpreendidos neste domingo (22) pela presença de um agrupamento de golfinhos, incluindo muitos filhotes.

Em entrevista à Agência Brasil, o coordenador do Projeto Golfinho Rotador, José Martins, identificou que, aparentemente, se tratava de golfinhos da espécie nariz-de-garrafa ou flipper, personagem principal da série de televisão do mesmo nome, cujo nome científico é Tursiops truncatus. Essa é a mais famosa e conhecida espécie de golfinho de todo o mundo, em função de sua distribuição ao longo de águas costeiras e oceânicas em todos os mares do planeta, à exceção dos mares polares.

Neste domingo, quando se comemora o Dia Mundial da Água, José Martins considerou que a presença do grupo de golfinhos na costa carioca é muito bom do ponto de vista ambiental.

Esses golfinhos são bioindicadores. Se estão aparecendo nas praias do Rio é porque as condições ambientais estão boas. Quando o mar está calmo como o de hoje, as fêmeas costumam buscar a área protegida situada entre a Ilha das Cagarras e o Arpoador, em busca de comida ou para socializar e cuidar de seus filhotes.

O oceanógrafo e ambientalista José Martins destacou também que a existência de barcos de pesca no mar, próximo ao local, indicava a presença de peixes naquela região. E os dois - golfinhos e pescadores estão querendo a mesma coisa.

Os golfinhos costumam utilizar o litoral do Rio de Janeiro como área de reprodução, mas José Martins descartou essa possibilidade porque os golfinhos Tursiops truncatus não têm um pico reprodutivo.

Normalmente, eles se reproduzem ao longo de todo o ano. Como os animais vistos hoje estavam acompanhados de filhotes, isso significa que não estão em pico reprodutivo", analisou Martins.

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