SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A empresária e estudante de Direito Flávia Barros foi encontrada morta na manhã deste domingo (22) em um quarto de hotel no bairro Coroa do Meio, em Aracaju, Sergipe. O caso é investigado como feminicídio.

O principal suspeito do crime é Tiago Sostenes Miranda de Matos, diretor do Conjunto Penal de Paulo Afonso, cidade do norte da Bahia a 480 quilômetros de Salvador.

A Polícia Militar de Sergipe foi acionada nas primeiras horas da manhã deste domingo após hóspedes ouvirem os barulhos de disparos em um dos quartos. A porta do quarto estava arrombada e vítima foi encontrada sem vida.

O suspeito foi encontrado no local com indícios de tentativa de suicídio, segundo a Secretaria de Segurança de Sergipe. Ele foi levado ao Hospital de Urgência de Sergipe, onde permanece internado em estado grave e passa por cirurgia.

A Polícia Civil de Sergipe investiga o caso para esclarecer as circunstâncias do crime. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal da capital sergipana. Uma arma foi apreendida no local do crime e será periciada.

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia afirmou que acompanha o caso por meio da Corregedoria, destacou que Sostenes não responde a processo administrativo disciplinar e possuía histórico funcional considerado regular.

A pasta manifestou solidariedade aos familiares da vítima e reiterou seu repúdio a qualquer forma de violência contra a mulher.

O Centro Universitário UniRios, onde a vítima cursava direito, emitiu uma nota de pesar lamentando a morte da aluna e propondo uma reflexão sobre a violência de gênero.

"Que a memória de Flávia seja um lembrete constante da nossa responsabilidade em educar, proteger e lutar por um mundo onde nenhuma mulher tenha seu futuro roubado."