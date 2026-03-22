SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, foi internada na Unidade de Terapia Intensiva do Incor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP), na cidade de São Paulo. Suspeita-se que ela tenha um quadro infeccioso.

Segundo comunicado divulgado pela equipe da ministra neste domingo (22), ela teve um quadro de mal-estar, febre alta e dor abdominal.

Desde sua entrada no hospital, Guajajara apresentou evolução clínica favorável, com melhora nos sintomas e estabilidade dos sinais vitais.

"Por orientação médica, ela segue hospitalizada em observação, realizando exames complementares e recebendo acompanhamento", diz a nota.

O atendimento é conduzido pelo cardiologista Sérgio Timerman e pelo infectologista Rinaldo Focaccia Siciliano.

Guajajara, que é filiada ao PSOL, deixará o ministério dos Povos Indígenas no dia 30 deste mês. Ela assumiu a pasta desde sua criação pelo governo Lula (PT), em 2023.

A ministra deve disputar um cargo de deputada federal por São Paulo.