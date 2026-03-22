SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso hoje após tentativa de estupro contra uma médica dentro de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) na zona sul de São Paulo.

Homem foi preso em flagrante após tentativa de estupro. Caso ocorreu contra uma médica de 30 anos que trabalhava na UPA Vila Santa Catarina, que fica na zona sul de São Paulo.

Caso foi registrado pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher. De acordo com a SSP-SP (Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo), mais detalhes foram preservados devido à natureza da ocorrência.

Vítima foi acolhida na própria UPA. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana de São Paulo, policiais da Guarda Civil Metropolitana foram acionados e, quando chegaram ao local, o suspeito já havia sido contido.