SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas mulheres, uma brasileira e uma paraguaia, foram presas na tarde deste domingo (22) na divisa dos estados de São Paulo e Paraná com 16 revólveres, uma pistola, um carregador vazio e 25 munições contrabandeadas do Paraguai.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o arsenal seria levado para Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG).

O flagrante aconteceu no km 1 da BR 369, em Jacarezinho (PR), perto de Ourinhos (SP), quando uma equipe da base paulista da Polícia Rodoviária Federal parou um Fiat Cronos ocupado por dois homens e duas mulheres.

As armas estavam embrulhadas em filme plástico e foram encontradas nas mochilas das duas, misturadas a roupas. Os policiais não obtiveram indícios de participação dos homens no transporte ilegal.

Inicialmente, elas negaram serem responsáveis pelos revólveres e pistola, mas em seguida admitiram a compra no Paraguai. As mulheres foram presas por tráfico internacional de armas de fogo e levadas para a sede da Polícia Federal em Londrina (PR).

O crime é previsto no artigo 18 do Estatuto do Desarmamento e tem pena que pode chegar a 16 anos de prisão.