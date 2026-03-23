SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Metrô dá início nesta segunda-feira (23) às obras da estação Dutra da linha 2-verde em Guarulhos. Ela faz parte da segunda fase da expansão do ramal metroviário para ligar a zona leste paulistana à cidade da região metropolitana de São Paulo.

A estação será a primeira do metrô a ser construída fora da capital paulista. A futura parada fica em frente ao shopping center Internacional, nas margens da rodovia Presidente Dutra -haverá acesso ao centro comercial do bairro Itapegica.

As obras têm início após emissão na semana passada de licença de instalação da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado).

Conforme o Metro, os trabalhos terão início com as demolições, limpeza do terreno e montagem do canteiro de obras.

"Após essa etapa, será possível começar a execução das estacas de fundação da estação", diz a empresa, em nota.

A estação Dutra terá 34,3 mil metros quadrados de área construída toda enterrada, explica a companhia estatal. Ela será executada em vala a céu aberto a uma profundidade de 35,45 metros.

Ao todo serão três acessos, quatro níveis (pavimentos), duas plataformas, 18 bloqueios com catracas, dez elevadores, além de escadas rolantes e fixas.

No futuro, haverá interligação com a estação do mesmo nome da linha 19-celeste -que vai conectar as regiões centrais da cidade de São Paulo e de Guarulhos.

Cerca de 86 mil passageiros devem passar por dia pela estação.

As obras do pátio Paulo Freire, em Guarulhos, devem começar até o fim do mês, após a Cetesb ter emitido emissões.

Com 150 mil m² e 34 vias para trens, segundo o Metrô, o pátio reunirá áreas de manutenção, limpeza, inspeções e testes, setores técnicos e administrativos e subestações.

Conforme a companhia, para construção do pátio haverá supressão vegetal, a maior parte um maciço de leucenas em cerca de 70 mil m². "Por ser invasora, a leucena tem remoção recomendada pela legislação para recuperar o equilíbrio ambiental", diz a nota.

Segundo o Metrô, será feita compensação ambiental com restauração de 16,718 hectares no Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo, na zona leste de São Paulo, com plantio de espécies nativas e regeneração.

EXPANSÃO DA LINHA

A expansão tornará a linha 2-verde a mais extensa do sistema metroviário de São Paulo, com 23 km.

A primeira fase de ampliação contempla a ligação entre as estações Vila Prudente e Penha, com 8,3 km de extensão, oito estações e a incorporação de 22 trens adicionais. A inauguração do trecho é prevista para 2028.

Já a segunda fase vai ligar as estações Penha (zona leste) e Dutra, com cinco estações e um pátio. A operação é esperada para 2032.

A expectativa é que a expansão atraia em média 700 mil passageiros por dia.

Fabricada na China, a tuneladora que vai escavar o túnel da zona leste paulistana até Guarulhos chegou no último dia 6 ao porto de São Sebastião, no litoral norte.

Com 133 metros de comprimento, 11,67 metros de diâmetro e peso total de 2.600 toneladas, o tatuzão, como é chamado o equipamento, é o maior já utilizado em obras metroviárias na América Latina.

Segundo o Metrô, a máquina tem capacidade de avanço de até 15 metros por dia em solo e cerca de 10 metros por dia em rocha.

A tuneladora será montada no canteiro de obras da futura estação Penha. A previsão é que as escavações do novo trecho tenham início no segundo semestre.

Na semana passada, o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) abriu uma votação popular para escolha do nome da tuneladora. As opções são em homenagem à apresentadora de TV Hebe Camargo (1929-2012), a cantora Inezita Barroso (1925-2015) e a tenista Maria Esther Bueno (1939-2018).

"Assim como as tuneladoras anteriores, que receberam os nomes de Lina, Tarsila e Cora Coralina [que fez a escavação do primeiro trecho da espansão], a ideia é reconhecer brasileiras notáveis em suas áreas", diz o governo.