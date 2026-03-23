SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo deve seguir com tempo firme, predomínio de sol e temperaturas elevadas até quarta-feira (25), segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Nesta segunda-feira (23), o dia começa com formação de nevoeiro nas primeiras horas, especialmente em áreas mais baixas e próximas a rios e represas. Ao longo da manhã, o sol aparece, elevando rapidamente as temperaturas.

A máxima deve alcançar cerca de 29°C, enquanto a mínima fica na casa dos 17°C. A combinação de calor e ar mais seco tende a provocar sensação de abafamento durante a tarde.

O padrão deve ser o mesmo na terça-feira (24). O dia deve ser de sol entre poucas nuvens, sem expectativa de chuva e com temperaturas novamente elevadas.

As mínimas seguem próximas dos 17°C, e as máximas devem se aproximar dos 28°C. A umidade relativa do ar pode cair nas horas mais quentes, com índices mais baixos no período da tarde, reforçando a sensação de tempo seco

Primeiro grande frio do outono só deve chegar a SP na segunda quinzena de maio . A situação pode mudar um pouco na quarta-feira (25). A previsão do Inmet indica aumento da nebulosidade, com períodos de céu parcialmente encoberto. Apesar disso, não há previsão de chuva significativa para a capital. Pode haver ocorrência isolada e passageira, sem volumes expressivos e sem impacto generalizado.

Os termômetros oscilam entre 18°C e 27°C, mantendo o padrão de calor moderado durante a tarde.

De acordo com o Inmet, a sequência de dias estáveis é explicada pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica sobre o Sudeste, dificultando a formação de nuvens carregadas e inibe a ocorrência de chuva.

Especialistas recomendam atenção aos níveis de umidade relativa, sobretudo no período da tarde, quando os índices podem ficar mais baixos. A orientação é manter a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes e redobrar cuidados com grupos mais sensíveis, como crianças e idosos.

E NO LITORAL?

No litoral paulista, o cenário também deve ser de tempo firme ao longo dos próximos dias. Segundo o Inmet, não há indicativo de chuva significativa entre segunda e quarta-feira, com predomínio de sol e variação de nuvens tanto no litoral sul quanto no litoral norte.

Na Baixada Santista e no litoral sul, os dias começam com maior presença de nuvens e possibilidade de nevoeiro ou névoa úmida nas primeiras horas, mas o sol aparece ao longo da manhã. As temperaturas devem variar entre 20°C e 30°C, com sensação de calor e umidade elevada durante a tarde.

Já no litoral norte, cidades como Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião devem ter um pouco mais de nebulosidade, sobretudo por causa da influência do relevo da Serra do Mar. Ainda assim, não há previsão de chuva expressiva, e o sol deve aparecer entre nuvens na maior parte do período. As máximas ficam próximas dos 28°C, com mínimas ao redor de 21°C.