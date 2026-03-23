SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo apura as circunstâncias da morte de duas crianças encontradas já sem vida na madrugada desta segunda-feira (23) dentro de um carro em Praia Grande, no litoral paulista.
O veículo estava num terreno na Rua Sílvia Dias e, segundo a Polícia Militar, as crianças apresentavam sinais de agressão. As vítimas tinham 4 e 6 anos.
A corporação foi acionada a partir de ligações de moradores que encontraram os corpos. De acordo com a PM, os cadáveres já apresentavam rigidez, o que indica que a morte teria ocorrido há algumas horas.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou até o terreno e pediu reforço para a polícia, pois o local é considerado uma área de risco.
Não há informações sobre eventuais suspeitos até o momento.
