SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso por suspeita de estuprar uma servidora dentro da delegacia-geral de Polícia Civil do Piauí, em Teresina.

Vítima foi encontrada desacordada e sangrando dentro de uma das salas da delegacia. O crime aconteceu na quinta-feira (19) no pavimento superior do prédio, segundo o delegado-geral de Polícia Civil do Piauí, Luccy Keiko. A identidade da mulher vai ser preservada e o delegado não informou qual função ela cumpria no local.

Mulher foi socorrida em estado grave ao Hospital de Urgência de Teresina. Ela seguia internada na UTI do hospital na manhã desta segunda-feira (23).

Prestador de serviço que estava na sala junto com a vítima foi questionado por policiais e apresentou contradições. Segundo o delegado-geral, após as oitivas do homem, provas coletadas no hospital e depoimento de outras servidoras, o homem foi preso em flagrante.

"Confrontando com outras provas, que tivemos através de hospital, de servidoras do prédio, entendemos haver elementos indicativos de um crime de estupro", afirmou Keiko.

O suspeito foi levado à Casa da Mulher Brasileira e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A expectativa da polícia é de que a vítima se recupere e seja ouvida nos próximos dias. A reportagem tenta contato com a advogada da mulher ferida para saber qual é o estado de saúde atual da vítima.

Identidade do homem não foi divulgada. A reportagem não conseguiu acesso à defesa dele até o momento e, à delegada, ele negou que tivesse cometido o crime.

COMO DENUNCIAR VIOLÊNCIA SEXUAL

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.

Em casos flagrantes de violência sexual, o 190, da Polícia Militar, é o melhor número para ligar e denunciar a agressão. Policiais militares em patrulhamento também podem ser acionados. O Ligue 180 também recebe denúncias, mas não casos em flagrante, de violência doméstica, além de orientar e encaminhar o melhor serviço de acolhimento na cidade da vítima. O serviço também pode ser acionado pelo WhatsApp (61) 99656-5008.

Legalmente, vítimas de estupro podem buscar qualquer hospital com atendimento de ginecologia e obstetrícia para tomar medicação de prevenção de infecção sexualmente transmissível, ter atendimento psicológico e fazer interrupção da gestação legalmente. Na prática, nem todos os hospitais fazem o atendimento. Para aborto, confira neste site as unidades que realmente auxiliam as vítimas de estupro.