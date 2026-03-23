SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estudantes da rede pública interessados em se preparar para o Enem têm até esta segunda-feira (23) para se inscrever no programa Salvaguarda, que oferece apoio gratuito ao longo da jornada de ingresso no ensino superior.

Podem participar estudantes que estejam cursando o ensino médio em escolas públicas ou que já tenham concluído essa etapa. As inscrições devem ser feitas online até o fim do dia.

- Acesse o formulário e faça sua inscrição no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdhB49aeVUEb0uil2OrLYSI6ZekO4YWT66iSFRl8zB2JJH3g/viewform

Criado em 2017, o projeto surgiu a partir de uma iniciativa do estudante de economia da USP (Universidade de São Paulo). A proposta nasceu após uma pesquisa com alunos do ensino médio da rede pública indicar que, embora mais de 90% desejassem continuar os estudos, menos de 20% tinham informações sobre formas de acesso à universidade, como Sisu, Prouni e Fies.

De acordo com a instituição, o Salvaguarda atua como uma ponte entre estudantes e o ensino superior. O programa oferece acompanhamento contínuo e personalizado, com acesso a uma rede de apoio formada por voluntários de universidades públicas.

Entre os recursos disponíveis estão correção mensal de redações, tutoria individual para organização de estudos, monitorias por disciplina e orientação profissional. Também há aplicação de simulados no modelo do Enem, elaborados em parceria com uma instituição especializada em avaliações educacionais

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