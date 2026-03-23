SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções atinge o galpão de uma loja de tintas localizada em Santo André, na região metropolitana de São Paulo.

O fogo começou por volta das 9h39 e mobilizou a princípio seis viaturas, número que ao final da manhã subiu para 16. A fumaça escura pode ser vista de cidades vizinhas e na zona leste da capital paulista.

Ao todo, 43 agentes da corporação atuam no combate às chamas no comércio, localizado na avenida Dom Pedro 1º, na Vila Pires.

Um dos bombeiros precisou de atendimento médico após sofrer um corte na mão. Ele foi atendido em um pronto-socorro da região e já teve altam de acordo com a corporação.

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