SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A mãe de Henry Borel e ré pela morte do menino, Monique Medeiros teve pedido de relaxamento de prisão aceito pela Justiça na manhã de hoje. Decisão foi lida pela juíza após a defesa de Jairo Souza Santos Junior, o Jairinho, abandonar o júri.

Pedido de relaxamento da prisão foi feito hoje pelos advogados no plenário. "A defesa pede que seja cumprida a determinação que o legislador estabeleceu na Constituição devendo o Poder Judiciário relaxar a prisão de Monique Medeiros por excesso de prazo não causado por ela", argumentou.

Entendo que, diante de tal quadro processual, a custódia da ré já agora figura-se manifestamente ilegal, por excesso claramente despropositado de prazo na prisão, razão pela qual relaxo a prisão de monique Medeiros e determino a imediata expedição de Alvarado e Soltura em seu favor.

Juíza Elizabeth Machado Louro

Monique está presa desde 2023 acusada de participação no assassinato do filho, em 2021.

Os advogados de Jairinho disseram que não tiveram acesso a todas as provas do processo e abandonaram o júri. O julgamento estava marcado para acontecer a partir de hoje no II Tribunal do Júri do Rio de Janeiro.

Juíza mandou oficiar a Defensoria Pública do Rio de Janeiro para que participe na próxima data em caso novo abandono da defesa.

Doutor Jairinho e Monique Medeiros são réus por homicídio triplamente qualificado do garoto Henry Borel, tortura e coação. Com a decisão pelo adiamento, o STF(Supremo Tribunal Federal) se manifestou pela revogação da prisão de Monique, levando em consideração a prorrogação do prazo para julgamento.

Henry Borel morreu há cinco anos. Ele foi encontrado com sinais de agressão em um apartamento na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.

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