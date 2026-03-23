RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Uma estudante de medicina de 22 anos foi morta a tiros na noite de domingo (22), em um condomínio de alto padrão na zona sul do Recife.

Segundo o registro do caso, o autor dos disparos contra Isabel Cristina Oliveira dos Santos foi o companheiro da vítima, o empresário Silvio Souza Silva, 48, que depois se suicidou. Eles estavam juntos havia cerca de oito anos e tinham uma filha de três anos.

O caso foi registrado como feminicídio seguido de suicídio.

Os tiros foram disparados por volta das 22h no condomínio Le Parc Boa Viagem Residential Resort, no bairro da Imbiribeira. Um revólver calibre 38 foi apreendido junto com munições no local.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência foi registrada pela Equipe de Força-Tarefa de Homicídios na Capital e que segue com as investigações.

Silvio era empresário e diretor-geral da empresa Aluvid Esquadrias de Alumínio, com sede no bairro de Passarinho, na zona norte. Ele também atuou como cantor de brega romântico, com o nome artístico de Dom Silver.

Em nota, a Universidade Católica de Pernambuco, onde Isabel cursava o 4º período de medicina, lamentou a morte da estudante e a descreveu como uma jovem "talentosa e promissora", "cheia de sonhos" e comprometida com a formação profissional e com "o cuidado com o outro".

Colegas de turma também divulgaram nota de pesar. Eles afirmaram que ela era "muito mais do que uma estudante exemplar" e a descreveu como "uma filha dedicada, uma amiga leal e, acima de tudo, uma mãe extraordinária". Segundo os colegas, sua força e doçura marcaram as pessoas com quem conviveu.

A administração do condomínio afirmou que não havia, até a data do fato, conhecimento sobre medida protetiva, ação judicial ou procedimento que restringisse o acesso de qualquer um dos envolvidos à unidade ou às dependências do residencial.

O condomínio também declarou que o controle de acesso é feito "por meio de procedimento rigoroso, com cadastro prévio de moradores e pessoas autorizadas" e que não havia sido recebida, antes do caso, qualquer solicitação de bloqueio de acesso. A administração afirmou ainda que permanece à disposição das autoridades para colaborar com os esclarecimentos.

O enterro de Isabel ocorreria nesta segunda (23) no Cemitério Parque das Flores.

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