SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 63 anos foi presa suspeita de matar a própria enteada com tiro de espingarda no Rio Grande do Sul.

Lurdes de Fátima de Lima Maurina é suspeita de atirar e matar a enteada, Maria Helena de Souza, 50. O caso aconteceu no último sábado, na área rural de Igrejinha, na região metropolitana de Porto Alegre.

A suspeita foi presa em Santa Catarina um dia após o crime, segundo a Polícia Civil. Ela estava foragida da polícia e foi localizada em Itajaí, no litoral norte catarinense.

Maria Helena foi morta com um tiro de espingarda calibre 12, segundo a polícia. Segundo registro de ocorrência, vizinhos ouviram um barulho de tiro e entraram em contato com a Brigada Militar. Chegando ao local, policiais encontraram a vítima morta.

Disparo teria acontecido após uma discussão entre as duas. O UOL apurou que ambas tinham uma relação conflituosa, com agressões mútuas.

Após ser presa, ela foi enviada ao Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, onde vai aguardar transferência para o Rio Grande do Sul. A prisão foi uma ação conjunta da Polícia Civil de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, onde deve ocorrer o júri.

Delegado diz que mulher tinha parentes em Santa Catarina. Ao UOL, o chefe da investigação, Ivanir Caliari, diz que descobriu um paradeiro da foragida após apurações dos laços familiares da suspeita em Itajaí.