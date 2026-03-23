SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Temperaturas altas devem prevalecer em algumas regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país por mais alguns dias, segundo prevê o meteorologista Gustavo Verardo, da Climatempo.

Tardes quentes e noites frescas são previstas até primeira semana de abril. "Os estados do Rio Grande do Sul, pegando Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul [no Centro-Oeste], além do interior de São Paulo tendem a ter temperaturas mais elevadas -principalmente à tarde- até a Páscoa [5 de abril]", disse Gustavo Verardo ao UOL.

Calorão também deve atingir capital paulista. "O que teremos pela frente, nos dias mais próximos, especificamente em São Paulo, são tardes mais quentes e noites mais frescas. Ou seja, uma característica mais própria do outono, a amplitude térmica. Noites com mínimas de 16ºC e máximas na ordem de 28ºC", acrescentou o meteorologista.

"Então, por enquanto, a gente não espera nenhuma entrada de massa de ar frio que derrube a temperatura a ponto de eu usar casaco grosso ou uma roupa mais grossa. Muito pelo contrário: esse outono vai ser mais quente em todo o Brasil", disse Gustavo Verardo, Climatempo.

INMET ALERTA PARA CHUVAS EM OUTRAS REGIÕES

Boletim semanal do instituto prevê maiores volumes no Norte e Centro-Oeste. Os maiores valores (150-200 mm) são previstos para áreas do Acre, oeste do Amazonas, centro-sul e nordeste do Pará, além do norte de Tocantins. Na região central do país, o maior acumulado é previsto para Mato Grosso, centro-norte de Goiás, com valores esperados entre 100 mm e 200 mm.

Pé d'água também deve cair em Minas. Entre os dias 23 e 27 de março, é esperado um expressivo volume de chuva para o norte Minas e Espírito Santo podendo superar 150 mm de forma pontual.

Cada milímetro de chuva corresponde a um litro por metro quadrado. Ou seja, aquela quantidade de água, se despejada sobre uma superfície plana de um metro quadrado, formaria uma lâmina de água de um milímetro de altura.

PREVISÃO MOSTRA COMO SERÁ OUTONO

Expectativa é que estação será mais chuvoso e menos frio. No outono de 2026, o período chuvoso deve se prolongar além do previsto graças à formação do fenômeno El Niño costeiro -aquecimento anormal das águas do mar perto da costa, principalmente do Peru e do Equador.

Expectativa é de que chova mais principalmente no Rio Grande do Sul e regiões de Santa Catarina e do Paraná. A maior parte do Sudeste e do Centro-Oeste deve se manter com o volume de chuvas dentro da média, ainda de acordo com a Climatempo.