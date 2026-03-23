PRAIA GRANDE, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo apura as circunstâncias da morte de duas crianças encontradas já sem vida na madrugada desta segunda-feira (23) dentro de um carro em Praia Grande, no litoral paulista.

Segundo a polícia, os primos Henry Miguel, 4, e Pedro Henrique, 6, estavam em um automóvel abandonado em terreno baldio na rua Silvia Dias, no bairro Vila Sônia.

Um morador da região estranhou veículo parado e, ao se aproximar, percebeu que havia crianças imóveis em seu interior. A Polícia Militar foi acionada e fez o primeiro atendimento e o isolamento da área.

De acordo com a PM, os corpos tinham ferimentos e já apresentavam rigidez, o que indica que a morte teria ocorrido horas antes.

Os meninos estavam desaparecidos desde a tarde de domingo (22). Alertas foram divulgados em mensagens por redes sociais e um boletim de ocorrência estava registrado desde o fim da noite.

Imagens de uma câmera de segurança estão sendo analisadas pela Polícia Civil. Nelas, os primos aparecem andando a caminho da casa de uma avó. Eles desapareceram horas depois.

O caso foi inicialmente registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Praia Grande até ser remetido à DIG (Delegacia de Investigações Gerais). A unidade manteve equipes nas ruas durante todo o dia em busca de suspeitos.

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