SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) manteve a prisão de seis acusados pelo espancamento de uma capivara na zona norte da capital fluminense.

As prisões dos seis envolvidos foram convertidas em preventivas e dois adolescentes envolvidos devem ser internados provisoriamente. A decisão foi publicada hoje pela Justiça fluminense, um dia após a repercussão do ataque a capivara na Ilha do Governador.

Isaías Melquiades, José Renato Beserra, Matheu Henrique Teodósio, Paulo Henrique Santana e Pedro Eduardo Rodrigues, e Wagner da Silva Bernardo vão responder à Justiça detidos, decidiu o TJRJ. Além disso, a Vara de Infância e da Juventude determinou que os dois menores de idade que foram flagrados participando do ato sejam apreendidos.

As prisões foram determinadas após imagens mostrarem o animal sendo perseguido e espancado pelo grupo. A capivara foi maltratada e sofreu traumatismo craniano, com edemas e sangramento nasal.

Uma pessoa disse para a polícia que tentou impedir as agressões e por isso apanhou também. Testemunhas relataram que o grupo já havia perseguido outros animais antes.

Todos os envolvidos devem responder por maus-tratos, associação criminosa e corrupção de menores. Para conversão da prisão em preventiva, o Juízo descreveu o ato como de "extrema crueldade".

"A gravidade em concreto do delito demonstra a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública. As imagens amplamente divulgadas pela mídia e que circulam nas redes sociais revelam a extrema crueldade do crime praticado. (...) Ante o exposto, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva. Expeça-se mandado de prisão", disse o juiz Rafael Rezende.

Os oito acusados utilizaram barras e ripas com pregos para agredir o animal. A capivara foi cercada, acuada e espancada durante a madrugada de sábado em uma via pública.

Imagens de câmeras de segurança registraram os homens batendo na capivara. O mamífero herbívoro foi encontrado horas depois, todo machucado em um terreno baldio.

Equipes da Patrulha Ambiental da Prefeitura do Rio relataram que o bicho ficou gravemente ferido. A capivara foi sedada e segue aos cuidados da Clinica de Reabilitação de Animais Silvestres.