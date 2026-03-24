SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Assim como nos últimos dias, a previsão do tempo para esta terça (24) na região metropolitana de São Paulo é de sol entre poucas nuvens e grande variação térmica, com temperaturas amenas de manhã e altas à tarde.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a rápida elevação das temperaturas deve fazer com que a máxima atinja os 32°C à tarde, após os termômetros marcarem mínimas na casa dos 17°C nas primeiras horas do dia.

Nesta segunda (23), a temperatura máxima chegou aos 30°C, entre 14h e 16h, na estação meteorológica do Inmet no Mirante de Santana, na zona norte.

O problema vai ser a baixa umidade do ar, que pode atingir valores próximos aos 30%. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), umidade abaixo dos 60% já é prejudicial à saúde humana, principalmente, crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. Nesta segunda, a umidade chegou a 25%, segundo o Inmet.

Outono e inverno são justamente as estações do ano em que há mais eventos de baixa umidade, devido ao clima mais seco. Nesta terça, essas taxas mais baixas devem ocorrer nos horários mais quentes. No entanto, no final da tarde a nebulosidade deve aumentar com a chegada da brisa marítima, elevando também a umidade. Mas não há previsão de chuva.

No restante do estado, a previsão é de temperaturas de 33°C em Campinas; 32°C em Santos, São José dos Campos e Sorocaba; 31°C em Presidente Prudente; 30°C em Ubatuba; 29°C em Araçatuba; e 27°C em Ribeirão Preto.

VÓRTICE CICLÔNICO PROVOCA TEMPORAL NO SUDESTE

Se na Grande São Paulo o tempo deve ficar limpo, Inmet e Climatempo alertam para possibilidade de tempestades em uma faixa que vai do Espírito Santo até Mato Grosso, devido a mudanças na circulação de ventos em altos níveis da atmosfera.

De acordo com a Climatempo, o fenômeno meteorológico é conhecico como Vcan, sigla para Vórtice Ciclônico em Altos Níveis da atmosfera, que é a circulação ciclônica de ventos, no mesmo sentido dos ponteiros de um relógio analógico, observada em torno de 10 km de altitude. No centro do Vcan, em superfície, o tempo fica firme, com poucas nuvens. Mas nas áreas distantes do centro, ou na borda da circulação dos ventos, fortes áreas de instabilidade podem se formar, causando até temporais.

"Nesta terça, o centro do Vcan avança sobre o Espírito Santo e sobre o leste de Minas Gerais. Fortes pancadas de chuva podem ocorrer nos dois estados e no norte e centro-oeste de São Paulo. O risco de temporais é maior no oeste de Minas e de São Paulo. No fim do dia, o centro do Vcan deve estar perto da divisa de Minas com Goiás.