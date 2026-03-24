SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao menos cinco carros foram roubados após um falso estacionamento ser montado perto de uma casa noturna no bairro do Butantã, na zona oeste de São Paulo, no domingo (22).

Crime aconteceu em um terreno que está à venda entre as ruas Sapetuba e Camargo. O local fica perto de bares e de uma casa que recebeu um show na tarde do domingo.

Os criminosos, que cobravam R$ 75 por carro, colocaram uma placa informando que aquele estacionamento era credenciado do evento. Quando os frequentadores voltaram para pegar os veículos, porém, descobriram que os carros tinham sido levados.

Até a manhã desta terça-feira (24), cinco boletins de ocorrência de furto foram registrados pela Polícia Civil. O caso está a cargo do 34º DP, do Morumbi.

Um dos carros furtados foi recuperado nesta segunda-feira (23) e devolvido à vítima. Ele estava abandonado no bairro do Sacomã, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Ninguém foi preso até o momento. Segundo a polícia, as equipes trabalham para identificar os envolvidos no crime.

Esta não é a primeira vez que um golpe do tipo é usado para roubar carros em São Paulo. Em 2022, falsos manobristas levaram, em dois momentos diferentes, carros de frequentadores do Allianz Parque. Um dos golpes foi montado durante a final do Paulista e outro durante o show do grupo Maroon 5. Quatro pessoas foram presas.