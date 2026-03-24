(UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, condenou o fechamento do Estreito de Ormuz pelo Irã, mas evitou confirmar o envio de tropas à região.

Albanese criticou o impacto do bloqueio na economia global. Ele falou sobre o tema nesta terça-feira (24), em Camberra, ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O premiê não respondeu se a Austrália vai ajudar a proteger o estreito. Segundo o The New York Times, ele destacou o apoio militar já enviado aos Emirados Árabes Unidos.

O governo australiano deslocou uma aeronave e mísseis para a região. O pacote atende a um pedido dos Emirados Árabes Unidos e inclui armamentos ar-ar de alcance médio, conhecidos como AMRAAMs.

PARCERIA COMERCIAL E ROTA DE PETRÓLEO

A Austrália tem os Emirados Árabes Unidos como seu maior mercado de exportação de armas. Os dois países assinaram um acordo de parceria estratégica no ano passado.

O bloqueio do Estreito de Ormuz afeta os preços de energia no mundo. A passagem marítima funciona como uma rota vital para o fluxo de petróleo global.

PRESSÃO DOS ESTADOS UNIDOS

O presidente dos Estados Unidos criticou a postura australiana. Donald Trump afirmou recentemente que ficou "muito surpreso" com a ausência de navios de guerra da Austrália na região.

Aliados dos EUA recusam os pedidos de ajuda militar de Trump. Diversos países consideram a navegação no local muito perigosa devido à ameaça de ataques do Irã.

As nações temem entrar de forma direta na guerra. Mesmo com a alta nos preços da energia, os governos preferem evitar o envolvimento no conflito entre os EUA e Israel.