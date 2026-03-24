SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O prefeito de Vista Alegre do Alto (SP), Nelson Antonio Rozani (PODE), e sua esposa, Rosa de Fátima de Jesus Baldi Rozani, morreram nesta segunda-feira (23) em um acidente de trânsito na Rodovia SP-319, na cidade de Taquaritinga.

Nelson dirigia um Corolla Toyota quando bateu na traseira de um caminhão. De acordo com a Polícia Militar, a batida ocorreu por volta das 22h30 na altura do km 2.500, sentido oeste.

Com o impacto, o automóvel ficou preso ao veículo de carga e foi arrastado. Ainda segundo a corporação, ele foi levado até o o km 9,200, momento em que o condutor do caminhão percebeu o ocorrido e parou.

Rosa morreu ainda no local. Já o prefeito foi socorrido à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Taquaritinga, mas não resistiu aos ferimentos

Uma terceira ocupante do carro, secretária da gestão dele, sobreviveu. Rita Rozani, da pasta de Desenvolvimento Social, estava no banco de trás e sofreu ferimentos leves. Ela segue internada.

Administração da cidade informou que eles estavam em uma viagem de trabalho. "Levando consigo o compromisso de trazer novos avanços para a cidade que tanto amavam, quando, infelizmente, o casal foi vítima um acidente automobilístico que resultou em suas partidas", escreveu em nota pública.

Nelson estava no cargo desde o início de 2025. "Com pouco mais de um ano à frente da administração municipal, Nelson demonstrou em palavras e ações seu profundo amor pela cidade. Sua trajetória pública foi marcada pelo compromisso com a população, tendo atuado como vice-prefeito e, atualmente, exercendo com dedicação o cargo de prefeito", completou a direção municipal.