SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de Vista Alegre do Alto (SP), Nelson Antônio Rozani (Podemos), e sua mulher, a primeira-dama Rosa de Fátima de Jesus Baldi Rozani, morreram em um acidente na rodovia SP-319 na noite desta segunda-feira (23).

O carro em que o casal estava bateu em um caminhão na região de de Taquaritinga, cidade que fica há 35 km de distância da cidade em que moravam.

A Prefeitura de Vista Alegre do Alto decretou luto oficial e disse, por meio de nota, que a população "perde não apenas um líder público comprometido com o desenvolvimento do município, mas também um cidadão reconhecido por sua dedicação, simplicidade e trabalho incansável em prol da comunidade".

"Ao seu lado, Fátima Rozane também deixa um legado de respeito, carinho e participação ativa na vida social do município", acrescentou.

A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) também se manifestou. Em nota de pesar, disse que "Nelsinho Rozani foi engenheiro agrimensor, técnico agrícola e gestor em agronegócios, dedicou sua trajetória ao desenvolvimento do município e ao fortalecimento do setor produtivo local".

Afirmou também se solidarizar com familiares, amigos e com a população de Vista Alegre do Alto.

Nelsinho estava em seu primeiro mandato à frente da prefeitura. De 2013 a 2016, por sua vez, foi vice-prefeito do município.