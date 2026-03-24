SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor de 48 anos que matou a ex-companheira de 22 anos no Recife e tirou a própria vida com a mesma arma do crime já tinha sido preso por violência contra a mulher neste ano, em 25 de janeiro.

Homem foi solto no mesmo dia. O cantor e influenciador Silvio Souza Silva, conhecido como Dom Silver nas redes sociais, foi autuado em flagrante por ameaça e violência doméstica contra a ex-companheira, mas pagou fiança de R$ 16.210 e foi liberado poucas horas após a prisão.

Quase dois meses depois, estudante foi morta pelo cantor. O crime ocorreu no domingo (22), no condomínio Le Parc, no bairro da Imbiribeira, na zona sul do Recife. Dom Silver é acusado de efetuar disparos contra a estudante de medicina Isabel Cristina Oliveira dos Santos.

Feminicídio foi cometido no mesmo apartamento onde Isabel foi agredida em janeiro. De acordo com um boletim de ocorrência registrado pela vítima no dia 25 de janeiro, Dom Silver foi até a casa da estudante e a agrediu. Ele teria dito que tinha tomado comprimidos e que iria morrer na frente do apartamento dela. Ela morava no local com a filha do ex-casal, de três anos.

Vítima abriu a porta do imóvel e o homem pediu que eles retomassem o relacionamento. Ao entrar no apartamento, o homem agrediu Isabel com empurrões e puxões de cabelo, além de proferir ameaças. Uma amiga da vítima acionou a policia e Silvio Souza Silva foi preso em flagrante, sendo liberado horas depois.

Isabel relatou que mantinha um relacionamento de cerca de seis anos com o agressor, marcado por episódios frequentes de violência física e verbal. Ainda segundo o depoimento dela à polícia, após o fim do relacionamento, o comportamento do ex-companheiro se tornou mais agressivo.

No dia seguinte à agressão, ele embarcou no mesmo voo da vítima, sem autorização. Isabel havia marcado uma viagem para São Paulo e ficaria no estado por dez dias. Em uma outra denúncia contra o cantor, em fevereiro, ela narrou que ele vinha, por diversos meios e de variadas formas, tentando convencer a vítima a retomar o relacionamento.

A Justiça de Pernambuco concedeu medida protetiva que determinava a proibição de contato com a vítima. Apesar disso, a família de Isabel afirmou que o homem continuava frequentando o apartamento em que ela morava.

AMEAÇAS TAMBÉM ERAM FEITAS POR PIX

Silvio também enviava transferências via PIX para a ex, com o objetivo de enviar mensagens para ela. Ele já estava bloqueado em todas as redes sociais e, por isso, usava o campo de descrição da transferência bancária para enviar ameaças a ex-companheira. "Se você não me disser onde está agora, eu vou me matar por amor a você", escreveu no dia 26 de dezembro do ano passado.

Em novembro, ele arrombou a porta dos fundos do apartamento da vítima. Uma foto anexada ao processo mostra que a fechadura da porta foi quebrada por Silvio.

Isabel era estudante do 4º período de medicina na Universidade Católica de Pernambuco. Silvio, além de cantor, era diretor-geral da empresa Aluvid Esquadrias de Alumínio, também na capital pernambucana.

A Polícia Civil de Pernambuco diz que ele se suicidou após matar Isabel. O casal foi encontrado morto dentro do apartamento. O caso foi registrado como feminicídio consumado seguida de morte do autor.

Universidade onde jovem estudava presta homenagem. "A Universidade Católica de Pernambuco expressa seu profundo pesar pela trágica morte da aluna Isabel Santos, estudante do 4º período do curso de Medicina, vítima de feminicídio na noite do último domingo (22)", afirma trecho.

"Este ato de extrema violência ceifou a vida de uma jovem talentosa e promissora, cheia de sonhos e comprometida com sua formação profissional e com o cuidado com o outro", disse a Unicap, em post publicado nas redes sociais.

RECORDE DE FEMINICÍDIOS NO BRASIL

País registrou cerca de 1.470 feminicídios em 2025. Isso representa uma média de aproximadamente quatro mulheres mortas por dia. Os dados -divulgados no início do ano pelo Ministério da Justiça- não incluíam os balanços ocorridos em dezembro em Alagoas, Paraíba, Pernambuco e São Paulo.

Casos fazem parte de uma escalada recente de violência contra mulheres no país. A maioria dos crimes ocorre em contexto de relações íntimas -geralmente cometidos por parceiros ou ex-parceiros.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Denúncias podem ser feitas pelo telefone 180, da Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia, inclusive no exterior. A ligação é gratuita.

O serviço recebe denúncias, oferece orientação especializada e encaminha vítimas para serviços de proteção e atendimento psicológico.

Também é possível entrar em contato pelo WhatsApp (61) 99656-5008.

As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 100, canal voltado a violações de direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e a página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH).

Caso esteja em situação de risco, a vítima pode solicitar medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha.

PROCURE AJUDA

Se você estiver tendo pensamentos suicidas, procure ajuda especializada.

O CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece apoio emocional e prevenção ao suicídio gratuitamente, 24 horas por dia, pelo telefone 188. Também há atendimento por chat, e-mail e presencialmente.

Outra opção é procurar um Caps (Centro de Atenção Psicossocial) na sua cidade.

Há ainda o Pode Falar, canal criado pelo Unicef para jovens de 13 a 24 anos, com atendimento anônimo e gratuito.