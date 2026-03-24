Uma operação conjunta das receitas Estadual e Federal identificou um esquema de comercialização clandestina de mercadorias avaliado em cerca de R$90 milhões em São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ação ocorreu nesta segunda-feira (23).

O alvo foi um complexo com quatro galpões industriais utilizados para recebimento, armazenamento e distribuição de produtos sem documentação fiscal. Entre os itens encontrados estão eletrônicos, ferramentas, bicicletas e produtos de consumo.

Segundo as investigações, o grupo atuava de forma estruturada, com divisão de funções e uso de empresas de fachada para dificultar a fiscalização. Parte das mercadorias era revendida, inclusive pela internet, sem recolhimento de impostos.

A movimentação nas plataformas de e-commerce pode ter chegado a cerca de R$500 mil por dia, sem a devida tributação. As equipes realizaram levantamento de estoque, análise financeira e coleta de dados digitais no local.

Os responsáveis poderão ser cobrados pelos tributos não pagos, além de multas e juros.

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